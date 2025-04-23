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12:02, 23 апреля 2025Силовые структуры

Суд продлил домашний арест блогерше Александре Митрошиной

Блогерше Александре Митрошиной продлили арест по делу об отмывании средств
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Суд продлил на два месяца домашний арест российской блогерше Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Данная мера пресечения ей назначена до 24 июня 2025 года.

Во время судебного заседания, на котором рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста, Митрошина попросила назначить ей более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие полагает, что блогер для отмывания денег купила недвижимость в центре Москвы. По версии силовиков, она легализовала более 60,25 миллиона рублей из 127 миллионов рублей неуплаченных налогов.

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