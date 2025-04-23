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06:26, 23 апреля 2025Мир

Трамп создал в США группу по искоренению «антихристианских предубеждений»

AFP: Трамп создал в США группу по искоренению «антихристианских предубеждений»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп создал группу по искоренению «антихристианских предубеждений», первое заседание этого органа провела генеральный прокурор США Пэм Бонди, сообщает агентство AFP.

По его данным, в служебных записках госслужащим было предписано привести примеры антихристианской предвзятости, с которыми они сталкивались, с указанием имен.

Бонди заявила, что группа будет работать с организациями и чиновниками на уровне штата, чтобы выявлять злоупотребления со стороны правительства.

Ранее издание Politico писало, что сотрудников Госдепартамента США попросили анонимно доносить на своих коллег, если они проявляют «антихристианские уклоны». Отмечалось, что это является следствием указа президента США Дональда Трампа об искоренении «незаконных антихристианских практик» в правительстве страны.

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