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09:00, 23 апреля 2025Мир

Трамп захотел принять уникальное решение по НАТО

Politico: Трамп хочет впервые назначить европейца на важный пост в НАТО
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет впервые назначить европейца на должность главы Объединенного командования по обеспечению поддержки НАТО — пост, который занимается координацией всей военной мобильности альянса в Европе. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Сообщается, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи этой роли европейцу впервые с момента основания альянса, что подчеркивает падающий интерес Америки к европейской обороне», — приводит издание слова источников.

Уточняется, что управляющий таким командованием контролирует маршруты, узкие места и планирование перемещений в рамках Сети подкрепления и обеспечения НАТО. Он также составляет карты критических узлов, планирует действия в чрезвычайных ситуациях и контролирует стратегические коридоры, связывающие страны военного блока. В отличие от остальных структур НАТО, оно находится не в Брюсселе, а в немецком Ульме.

Ранее издание Politico сообщало, что Европа не может доставить войска и обеспечить внятное перемещение войск в случае гипотетического вооруженного конфликта НАТО. Причиной тому является неприспособленность железных дорог и мостов для таких задач.

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