ГТРК «Вайнах»: Конь по кличке Туз из Чечни признан лучшим скакуном ОАЭ

Организаторы Грозненского ипподрома имени Саид-Хусейна Закаева в Чеченской Республике признали коня по кличке Туз лучшим скакуном Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в сезоне 2024-2025 годов. Об этом сообщает ГТРК «Вайнах».

Отмечается, что лошадь, представляющая Россию, впервые удостоилась такой огромной чести. Известно, что Туз выиграл во всех призах спринтерского дивизиона и установил новый рекорд.

Уточняется, что на открытии нового скакового сезона присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак. Газета The Times писала, что это его любимая порода.

