Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:05, 23 апреля 2025Ценности

Туза из Чечни признали лучшим скакуном ОАЭ

ГТРК «Вайнах»: Конь по кличке Туз из Чечни признан лучшим скакуном ОАЭ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Организаторы Грозненского ипподрома имени Саид-Хусейна Закаева в Чеченской Республике признали коня по кличке Туз лучшим скакуном Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в сезоне 2024-2025 годов. Об этом сообщает ГТРК «Вайнах».

Отмечается, что лошадь, представляющая Россию, впервые удостоилась такой огромной чести. Известно, что Туз выиграл во всех призах спринтерского дивизиона и установил новый рекорд.

Уточняется, что на открытии нового скакового сезона присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак. Газета The Times писала, что это его любимая порода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пообещали заняться другими вопросами при отсутствии прогресса по Украине

    Кардиолог указала на неожиданную пользу кофе

    Следователи заинтересовались жалобами на домогательства российского тренера к фигуристкам

    Солистка Artik & Asti похвасталась украшениями за несколько миллионов рублей

    «Это не авария». Ученые заявили о разливе четырех тонн нефти на Байкале. Что там произошло?

    Названа главная проблема с уходом Набиуллиной из ЦБ

    Квартиру с сотней истерзанных тел животных открыли под смех хозяйки в российском городе

    На Западе назвали главное препятствие для заключения мира между Россией и Украиной

    Буйнов рассказал о необычной семейной традиции

    В России авторитета Страчкова приговорили к 15 годам колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости