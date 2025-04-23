У главы автобронетанковой службы ЦВО арестовали имущество на миллионы рублей

Имущество главы автобронетанковой службы Путилова на 12 млн рублей арестовано

У главы автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора запаса Дениса Путилова арестовали имущество на 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Имущество арестовано по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его расследование уже завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения.

По данным следствия, генерал получил незаконное вознаграждение от предпринимателя по фамилии Чудинов, с которым Минобороны заключило несколько госконтрактов на ремонт и техническое обслуживание военной автотехники общей стоимостью 140 миллионов рублей. Путилов в силу своих должностных обязанностей контролировал реализацию этих госконтрактов, однако за взятку в 10 миллионов рублей он стал оказывать покровительство предпринимателю.