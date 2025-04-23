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10:53, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Участник популярного шоу попросил слизать шоколад с его шорт

Участник «Большого брата» Крис Хьюз попросил слизать шоколад с его шорт
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Телезвезда и участник популярного реалити-шоу Celebrity Big Brother («Большой брат: Знаменитости») Крис Хьюз попросил участницу шоу и певицу Джоджо Сиву слизать шоколад с его шорт, что разозлило телезрителей. На это обратило внимание издание The Sun.

Когда Хьюз и Сива сидели на диване, он заметил пятно шоколада на своей одежде. Затем Хьюз попросил Сиву лизнуть запачканное место, приподняв край шорт. Певица сделала это.

Разозленные зрители в социальных сетях резко осудили поведение участника телешоу и назвали его неподобающим. Многие потребовали исключить Хьюза из шоу. «Это уже переходит все границы. В конце концов она младше его больше чем на 10 лет», — отметила одна из пользовательниц.

Ранее в одном из предыдущих эпизодов Хьюз шокировал зрителей. Участник телешоу надел костюм кота и помочился в лоток.

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