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08:11, 23 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска

ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска, когда занимали город
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно забирали детей у жителей Дзержинска (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР), когда занимали город. Об этом рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта.

По ее словам, в случае отказа угрожали гражданам тюремным сроком и лишением родительских прав. «Заставляли родителей, у которых дети, чтобы эвакуировались. Заставляли насильно», — уточнила она.

Женщина отметила, что заступилась за девочку и негативно высказалась о действиях ВСУ, после этого к ней пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с проверкой.

Ранее украинские военные во время оккупации Казачьей Локни в Курской области угрожали многодетной матери изнасилованием в присутствии детей.

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