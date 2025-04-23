ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска, когда занимали город

Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно забирали детей у жителей Дзержинска (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР), когда занимали город. Об этом рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта.

По ее словам, в случае отказа угрожали гражданам тюремным сроком и лишением родительских прав. «Заставляли родителей, у которых дети, чтобы эвакуировались. Заставляли насильно», — уточнила она.

Женщина отметила, что заступилась за девочку и негативно высказалась о действиях ВСУ, после этого к ней пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с проверкой.

Ранее украинские военные во время оккупации Казачьей Локни в Курской области угрожали многодетной матери изнасилованием в присутствии детей.