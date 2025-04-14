Украинские военные угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области

ВСУ в Казачьей Локне грозили многодетной матери изнасиловать ее при детях

Украинские военные во время оккупации Казачья Локня в Курской области угрожали многодетной матери, что хотят изнасиловать ее в присутствии детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Эвакуированная односельчанка женщины рассказала, что при теплой погоде из окопов вышли трое военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пошли на окраину поселка, где находились несколько домов мирных жителей.

«В одном из домов жила женщина, у нее четверо детей. По ее словам, ВСУ ее ставили в позу и угрожали тем, что они будут делать вот эти вот все вещи [насиловать] в присутствии ее малолетних детей», — сообщила собеседница агентства.

22 марта Следственный комитет (СК) России получил новые доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей на оккупированных территориях Курской области. В ведомство поступили обращения о минимум четырех случаях расправ украинских военных над мирными жителями в населенных пунктах Суджа, Заолешенка и Казачья Локня.