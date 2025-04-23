Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 23 апреля 2025Мир

На Западе усомнились в возможности Китая заменить США

Bloomberg: КНР не сможет восполнить объемы международной помощи, сокращенной США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Китай не сможет восполнить объемы международной гуманитарной помощи после ее сокращения администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Международные благотворительные организации и развивающиеся страны столкнулись с дефицитом финансирования программ общественного здравоохранения после того, как Дональд Трамп сократил обязательства США по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в материале.

Как утверждается, помощь, которую оказывает КНР, не сможет заменить американскую из-за разницы в подходах двух государств. В то время как Соединенные Штаты выделяли средства на гуманитарные программы некоммерческих или международных организаций, помощь Китая в основном состоит из двусторонних займов и пожертвований напрямую правительствам стран, подчеркивает издание.

Ранее Дональд Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая и выразил надежду достичь соглашения с Пекином.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне

    На Западе оценили предложение США признать присоединение Крыма Россией

    В небе над российским городом заметили президентский борт

    ФСБ раскрыла подробности об агенте молдавской разведки

    Связь задержанной в Киргизии с Русским домом оценили

    ФСБ пресекла деятельность экс-сотрудника молдавской службы безопасности в России

    Переговорам с участием Зеленского в Лондоне предрекли провал

    На Западе усомнились в возможности Китая заменить США

    Дважды выходивший в открытый космос россиянин пострадал в ДТП в Москве

    Российский подросток изрезал ножом сверстника во время ссоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости