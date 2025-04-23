На Западе усомнились в возможности Китая заменить США

Bloomberg: КНР не сможет восполнить объемы международной помощи, сокращенной США

Китай не сможет восполнить объемы международной гуманитарной помощи после ее сокращения администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Международные благотворительные организации и развивающиеся страны столкнулись с дефицитом финансирования программ общественного здравоохранения после того, как Дональд Трамп сократил обязательства США по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в материале.

Как утверждается, помощь, которую оказывает КНР, не сможет заменить американскую из-за разницы в подходах двух государств. В то время как Соединенные Штаты выделяли средства на гуманитарные программы некоммерческих или международных организаций, помощь Китая в основном состоит из двусторонних займов и пожертвований напрямую правительствам стран, подчеркивает издание.

Ранее Дональд Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая и выразил надежду достичь соглашения с Пекином.