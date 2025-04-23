На Западе усомнились в возможности Китая заменить США

Китай не сможет восполнить объемы международной гуманитарной помощи после ее сокращения администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Международные благотворительные организации и развивающиеся страны столкнулись с дефицитом финансирования программ общественного здравоохранения после того, как Дональд Трамп сократил обязательства США по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в материале.
Как утверждается, помощь, которую оказывает КНР, не сможет заменить американскую из-за разницы в подходах двух государств. В то время как Соединенные Штаты выделяли средства на гуманитарные программы некоммерческих или международных организаций, помощь Китая в основном состоит из двусторонних займов и пожертвований напрямую правительствам стран, подчеркивает издание.
Ранее Дональд Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая и выразил надежду достичь соглашения с Пекином.