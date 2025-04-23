Пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник ВСУ уворачивался от ракет ПВО

Очевидцы сняли, как пытавшийся атаковать Татарстан БПЛА уворачивался от ракет

Пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уворачивался от ракет противовоздушной обороны (ПВО). Снятые очевидцами кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На выложенном видео можно заметить, что система ПВО выпускает по беспилотному летательному аппарату (БПЛА) несколько ракет, но дрону удается уклониться от столкновения со снарядами. В конечном итоге БПЛА удалось сбить.

Авторы «Военного осведомителя» отметили, что движение БПЛА говорит, что в момент попытки атаки его контролировали, и дрон летел не по заранее заданной траектории.

О попытке атаки БПЛА ВСУ в Татарстане стало известно 23 апреля. Предположительно, выпущенные по российскому региону дроны относились к типу UJ-22 Airbone.