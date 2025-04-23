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14:16, 23 апреля 2025Россия

Пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник ВСУ уворачивался от ракет ПВО

Очевидцы сняли, как пытавшийся атаковать Татарстан БПЛА уворачивался от ракет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Пытавшийся атаковать Татарстан беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уворачивался от ракет противовоздушной обороны (ПВО). Снятые очевидцами кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На выложенном видео можно заметить, что система ПВО выпускает по беспилотному летательному аппарату (БПЛА) несколько ракет, но дрону удается уклониться от столкновения со снарядами. В конечном итоге БПЛА удалось сбить.

Авторы «Военного осведомителя» отметили, что движение БПЛА говорит, что в момент попытки атаки его контролировали, и дрон летел не по заранее заданной траектории.

О попытке атаки БПЛА ВСУ в Татарстане стало известно 23 апреля. Предположительно, выпущенные по российскому региону дроны относились к типу UJ-22 Airbone.

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