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13:28, 23 апреля 2025Мир

В Европарламенте раскритиковали отказ от переговоров по Украине в Лондоне

Евродепутат Мариани: Британия, Франция и ФРГ не верят в переговоры по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Matthew Childs / Reuters

Отказ Великобритании, Франции и Германии от участия в переговорах по Украине в Лондоне говорит о неверии в их успех. С таким заявлением выступил французский евродепутат Тьерри Мариани, его цитирует РИА Новости.

«Они понимают, что это просто операция по коммуникации. Во-вторых, очень ясно, у Европы нет плана на случай мира, у них есть только план продолжать войну», — сказал парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины в Лондоне не состоялись из-за отсутствия консенсуса по ряду ключевых вопросов.

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