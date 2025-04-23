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10:35, 23 апреля 2025Экономика

В Европе назвали страны с самым высоким государственным долгом

Евростат: У Греции оказался самый большой госдолг среди стран Евросоюза
Кирилл Луцюк

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

По данным на конец IV квартала прошлого года, самый высокий государственный долг в Европейском союзе зафиксировали в Греции, где он достиг 153,6 процента к ВВП. Об этом сообщил Евростат.

На втором месте расположилась Италия, госдолг которой составил 135,3 процента. Следом идут Франция с 113 процентами и Бельгия с 104,7 процента. В Испании госдолг достиг 101,8 процента.

Что касается государств с самым низким госдолгом, то здесь на первом месте оказалась Эстония (23,6 процента). Кроме нее, невысокими показателями смогли похвастаться Болгария (24,1 процента), Люксембург (26,3 процента), Дания (31,1 процента), Швеция (33,5 процента)

В целом же на конец IV квартала 2024 года отношение государственного долга к ВВП в еврозоне составило 87,4 процента. В конце III квартала речь шла о 88,1 процента. Для Европейского союза данный показатель составил 81 процент.

По итогам прошлого года государственный долг России увеличился на 13,5 процента, или почти на 3,5 триллиона рублей. На 1 января 2025 года он достиг 14,5 процента ВВП.

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