В Евросоюзе захотели запретить фирмам покупать российские энергоносители

Reuters: ЕС хочет запретить фирмам покупать российские энергоносители

Европейский союз (ЕС) хочет запретить фирмам покупать российские энергоносители и заключать новые контракты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его данным, Еврокомиссия рассматривает юридические варианты, которые позволят компаниям нарушать контракты с Россией на поставки газа без риска штрафов. Также потенциально обсуждается возможность запрета на новые договоренности.

Эти меры изучаются в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей, уточняется в публикации.

Стратегия ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году подразумевает в том числе отказ региона от закупок газа из РФ. Публикацию плана реализации этой меры в январе 2025-го анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако в дальнейшем публикацию окончательного варианта дорожной карты откладывали из-за разногласий внутри ЕС по этому вопросу.

