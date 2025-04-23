В Германии отказались выдворять россиян с празднования победы над нацизмом

В Берлине отказались выдворить россиян с празднования победы над нацизмом

Администрация района Трептов-Кепеник в Берлине отказывается выдворять сотрудников российского посольства с мероприятий, посвященных празднованию победы над нацизмом. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«Администрация района Трептов-Кепеник сочла бы неуместным, применяя наши внутренние правила, выдворять представителей посольств России или Беларуси — даже если они не будут приглашены и явятся без предупреждения», — говорится в заявлении администрации.

Представитель районного управления подчеркнула, что соответствующее решение было принято, исходя из «исторической роли Советского Союза в освобождении Германии и Европы от нацизма» и жертвы, которую понес советский народ.

Ранее посол России в Париже Алексей Мешков рассказал, что Франция в очередной раз проигнорировала российских дипломатов при праздновании победы над нацизмом, не пригласив представителей Москвы на памятные мероприятия.