В Германии заявили о возможности починить «Северные потоки»

Ostsee Zeitung: Хранящихся в ФРГ труб «Северных потоков» хватит для их починки

Трубы компаний Nord Stream и Nord Stream 2, которые хранятся на складе в Германии, могут быть использованы для починки поврежденных газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает немецкая газета Ostsee Zeitung со ссылкой на источники.

«Около 1 тысячи труб хранятся на складе на территории промышленного парка в общине Любмин (...). И этого количества может хватить для ремонта поврежденных участков», — передает издание.

Также другой источник газеты указал на то, что с точки зрения технической стороны вопроса починка веток газопроводов является «относительно легким процессом при наличии необходимых материалов».

26 марта глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне допустил, что перезапуск «Северного потока» может состояться, хоть и не всех ветках трубопровода. По его словам, без российского газа невозможно оставаться конкурентоспособным — этого нельзя добиться при помощи СПГ, откуда бы он ни поступал.