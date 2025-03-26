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17:51, 26 марта 2025Экономика

В Европе допустили перезапуск «Северного потока»

Глава TotalEnergies: Не удивлюсь перезапуску двух ниток «Северного потока»
Вячеслав Агапов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Перезапуск «Северного потока», пусть и не всех ветках трубопровода. Такой исход событий допустил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, его цитирует Reuters.

По словам представителя европейской стороны, без российского газа невозможно оставаться конкурентоспособным — этого нельзя добиться при помощи СПГ, откуда бы он ни поступал.

«Я не удивлюсь, если две из четырех вновь заработают, не четыре из четырех», — допустил Пуянне.

Ранее газета Bild сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» могут отдать под контроль США, чтобы возобновить поставки российского топлива в Германию. Депутат бундестага Томас Барейс заявил, что после заключения сделки Германия снова может начать покупать российское топливо.

По данным издания Correctiv, США может приобрести газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» и другую энергетическую инфраструктуру, чтобы восстановить поставки энергоносителей из РФ в Европу. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал выгодным запуск российского газа по нитке трубопровода «Северный поток — 2» из-за доступной цены.

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