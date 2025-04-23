RiaKchr: В Карачаево-Черкесии обновят 85 процентов общественного транспорта

В Карачаево-Черкесии продолжается масштабное обновление общественного транспорта. Об этом сообщает RiaKchr со ссылкой на исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства КЧР Рената Семенова.

Известно, что с 2022 по 2024 год в регион уже поступило 46 новых автобусов среднего класса, а до 2030 года планируется заменить до 85 процентов устаревших транспортных средств.

По словам Семенова, общественный транспорт сегодня выполняет 95 процентов всех пассажирских перевозок в республике, поэтому его обновление — один из главных приоритетов власти. «Мы уже провели масштабное обновление парка, но на этом не останавливаемся», — подчеркнул он.

Отмечается, что регион активно сотрудничает с федеральным Минтрансом и старается участвовать во всех возможных программах поддержки. В качестве одной из долгосрочных целей министерство обозначило создание современной, комфортной и безопасной системы общественного транспорта, которая будет соответствовать актуальным требованиям и ожиданиям жителей республики.

В апреле сообщалось, что «Яндекс» организовал 520 тысяч бесплатных поездок для подопечных благотворительных фондов.