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14:54, 23 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве отказались от капитуляции и признания Крыма российским

Вице-премьер Свириденко: Украина готова к переговорам, но не к капитуляции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. Об этом заявила первый вице-премьер страны Юлия Свириденко в социальной сети X.

«Сегодня, когда делегация Украины встречается с партнерами в Лондоне, мы подтверждаем свою принципиальную позицию: Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. Не должно быть никакого соглашения, которое даст России более прочную основу, необходимую ей для перегруппировки», — заявила она.

По словам чиновницы, необходимым первым шагом для перемирия является полное прекращение огня на суше, в воздухе и на море. Она добавила, что, если Россия пойдет на ограниченную паузу в боевых действиях, Украина ответит тем же.

Кроме того, Свириденко отметила, что в случае отказа от членства Украины в НАТО Киев будет требовать гарантий безопасности, которые смогут «обеспечить прочный мир».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России. По его словам, подобная мера выходит за рамки украинской Конституции.

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