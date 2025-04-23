В Крыму заявили о времени признания полуострова Западом

Депутат Госдумы Нестеренко: Для Запада пришло время признать Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в беседе с РИА Новости заявил, что Западу пора признать российский статус полуострова.

По словам Нестеренко, в новой администрации США есть те, кто, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, реально оценивают положение дел и перспективы мирного урегулирования. «Для Запада пришло время признать российский статус Крыма», — отметил депутат.

Он также считает, что под давлением США такое решение может быть принято, в том числе, и украинской стороной. «На протяжении долгого периода времени Зеленский продолжал отвлекать внимание своих избирателей "границами 1991 года", накачивая информационный пузырь», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать сценарий о признании Крыма российской территорией. Допускается, что этот пункт станет частью сделки по прекращению конфликта на Украине.