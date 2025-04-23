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08:28, 23 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о переброске ВСУ мобилизованных без боевого опыта на одно из направлений

Марочко: ВСУ перебрасывают мобилизованных без боевого опыта к Белогоровке в ЛНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украинское командование перебрасывает мобилизованных без боевого опыта на передовые позиции в район Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что пополнение из числа мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) также прибыло в населенный пункт Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР). По словам отставного военного, свежие силы направлены на восполнение потерь, однако есть случаи усиления ими передовых позиций.

«По предварительным данным, прибывшие мобилизованные солдаты ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») не имеют боевого опыта, а их подготовка на полигонах носила весьма условный характер», — рассказал он.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ перебросили дополнительные подразделения и средства в район Ямполовки в ДНР. Он отметил, что это произошло после того, как украинские войска потерпели поражение на данном участке.

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