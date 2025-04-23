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12:08, 23 апреля 2025Россия

В названном одним из самых пьющих регионов России ограничили продажу алкоголя

Во включенном в список пьющих регионов Забайкалье ограничили продажу алкоголя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Забайкальском крае ограничили продажу алкоголесодержащей продукции. Об этом сообщает издание «Чита.ру» в Telegram.

Ранее Забайкальский край был включен в список самых пьющих регионов России.

Нововведения затронут время разрешенной продажи алкоголя. Так, время, отведенное на его реализацию, ограничат с 12:00 до 22:00. Кроме того, спиртное будет запрещено продавать в многоквартирных домах.

Помимо этого, вводятся дополнительные ограничения для компаний, торгующих алкоголем — для них установят отдельные требования к размеру уставного капитала.

Пакет принятых властями региона мер начнет работать с 1 сентября 2025 года.

Ранее продажу алкоголя захотели ограничить в Нижегородской области. Инициатива регионального Минэкономразвития предусматривает введение запрета на реализацию алкоголесодержащей продукции по воскресеньям. При этом в субботу предлагается ограничить отведенное для этого время с 10 до 16 часов, а в будни — с 14 до 20 часов.

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