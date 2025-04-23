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13:02, 23 апреля 2025Россия

В Подмосковье врачи спасли пациентку с осложнениями после травмы позвоночника

360: В Наро-Фоминске врачи прооперировали пациентку с выпадением прямой кишки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Хирурги Наро-Фоминской больницы провели малотравматичную операцию 40-летней пациентке, страдавшей от выпадения прямой кишки на фоне старой травмы позвоночника. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что симптомы сохранялись на протяжении пяти лет и серьезно снижали качество жизни. После обследования было принято решение о лапароскопическом вмешательстве. Операцию провели через четыре прокола, зафиксировав кишку с помощью специальной сетки.

Заведующий хирургическим отделением Альберт Тинис рассказал, что специалистам удалось устранить основную проблему без открытого доступа, что позволило сократить восстановительный период.

Пациентку выписали уже на пятый день после операции. Сейчас она чувствует себя хорошо и вернулась к повседневной жизни.

Ранее стало известно, что в Москве восьмилетнему мальчику во время игры в школе вонзили ручку в глаз. Ему провели экстренную операцию в Детском центре Л. М. Рошаля. Затем во избежание осложнений мальчику провели еще одну операцию — внутриглазную.

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