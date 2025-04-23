В Раде рассказали о закупке для ВСУ мин столетней давности

Депутат Рады Яцык: Власти Украины закупают для ВСУ мины столетней давности

Власти Украины, в частности, Агентство оборонных закупок (АОЗ), закупают для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие столетней давности. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцык в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«АОЗ и далее продолжает пользоваться услугами спецэкспортеров, посредников, чтобы закупать мины 1941-го года производства, есть там и мины 1920-го года производства», — рассказала политик.

Яцык рассказала о закупках в Европе устаревшего оружия и боеприпасов для нужд ВСУ на фоне нехватки вооружений вместо приобретения украинской продукции. По ее словам, украинские военные вынуждены самостоятельно приспосабливать устаревшее вооружение к современным реалиям. Депутат добавила, что действия министерства обороны Украины и АОЗ вызывают вопросы.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о контрабанде поставляемого Украине оружия. Он отметил, что такое оружие появляется у преступников из Африки и Бразилии.