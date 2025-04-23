Спецпредставитель президента допустил встречу Норштейна и Миядзаки

Швыдкой допустил встречу Норштейна и Миядзаки в Японии

Режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн и основатель студии Ghibli Хаяо Миядзаки могут встретиться в Японии в рамках Фестиваля российской культуры, заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Приезд Норштейна в Японию ожидается в ноябре. «Я не исключаю, что если приедет Норштейн, два гения анимации найдут, о чем поговорить», — сказал Швыдкой. Он добавил, что «японские коллеги с большим интересом ждут» приезда российского режиссера, который должен провести мастер-класс с мультипликаторами в ходе Фестиваля.

Ранее сын Миядзаки поделился подробностями о следующем проекте отца. Он описал возможный новый фильм Миядзаки-старшего как «приключенческий боевик, ностальгический и напоминающий старые времена». Других деталей сын режиссера не раскрыл.