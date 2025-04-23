В России мужчина случайно застрелил зятя на охоте

В Камчатском крае мужчина случайно застрелил зятя на охоте, стреляя в утку

В Камчатском крае двое мужчин отправились на охоту. По случайности 65-летний мужчина выстрелил в своего 35-летнего зятя, пытаясь попасть во взлетающую утку. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 18 апреля. «65-летний подозреваемый, находясь совместно со своим 35-летним зятем в лодке ... увидел утку и направился в ее сторону. Не зная, что его зять вышел из лодки, мужчина, не удостоверившись в отсутствии людей на линии стрельбы, произвел один прицельный выстрел во взлетающую утку, поразив своего, оказавшегося на линии огня, зятя», — говорится в сообщении ведомства.

Пуля попала в грудь. В скором времени пострадавший скончался от полученного ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дербенте мужчина открыл огонь по полицейским. Правоохранители применили табельное оружие и ликвидировали нападавшего.