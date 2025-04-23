В России решили выпускать грузинский лимонад

ТАСС: В России запустили производство грузинского лимонада «Натахтари»

В России пивоваренная компания AB InBev Efes объявила о начале производства грузинского лимонада «Натахтари». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что соответствующее решение — это ответ на усиливающийся потребительский спрос в сегменте безалкогольных газированных напитков. Ожидается, что дополнительные налоговые и акцизные поступления в казну государства лишь в год запуска достигнут почти миллиарда рублей.

Выпускать лимонад планируют на заводах в Иванове и Омске. Он будет поставляться в стеклянной бутылке объемом пол-литра, а также в литровой и полуторалитровой пластиковой таре. В настоящее время линейка бренда будет представлена четырьмя наиболее востребованными со стороны потребителей вкусами: груша, тархун, саперави и фейхоа.

Во второй половине марта сообщалось, что российским торговым сетям стали предлагать напиток под брендом Coca-Cola, который разливает зарегистрированное в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании».