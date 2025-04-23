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23:24, 23 апреля 2025Россия

В российском регионе ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом вечером в среду, 23 апреля, в своем Telegram-канале написал глава российского региона Игорь Артамонов.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — проинформировал он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на вторник, 22 апреля. О новых попытках атак Украины после окончания пасхального перемирия сообщило Министерство обороны.

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