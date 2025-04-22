ВСУ предприняли новые попытки атак на Россию после окончания перемирия. Силы ПВО сбили 10 дронов

МО: Силы ПВО сбили десять дронов над Крымом, Белгородской и Орловской областями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на вторник, 22 апреля. О новых попытках атак Украины после окончания пасхального перемирия сообщило Министерство обороны.

В ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 по московскому времени 21 апреля до 6:00 22 апреля сбили десять дронов. Пять беспилотников были сбиты над Крымом, еще три — над Белгородской областью, 2 — над Орловской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Зеленский заявил о необходимости постоянного перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости постоянного перемирия в зоне конфликта. По его словам, пасхальное перемирие показало, что это возможно.

До этого украинский лидер в соцсетях предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что предложение Зеленского о перемирии в небе является явкой с повинной.

Предлагая объявить перемирие в небе, Зеленский фактически признал, что его боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов. Как говорится, на воре и шапка горит Владимир Рогов Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета

Политолог Владимир Карасев, в свою очередь, заявил, что предложения главы Украины продлить перемирие на фоне постоянных нарушений Киевом режима прекращения огня звучат цинично. По его словам, украинская армия более ста раз нарушила мораторий на удары по энергообъектам. Также он отметил, что Киевом было нарушено в том числе и объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

Не будут они соблюдать никакое перемирие Владимир Карасев Политолог

Россия подвела итог пасхального перемирия

Срок пасхального перемирия истек в 00:00 21 апреля. Министерство обороны России подсчитало, что, несмотря на призыв прекратить огонь, подразделения ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Также украинская сторона 444 раза обстреляла позиции российских бойцов из орудий и минометов.

В Минобороне также отметили, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

По словам Путина, несмотря на нарушение режима прекращения огня Киевом, на фронте наблюдалось снижение боевой активности.

В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее почти пять тысяч нарушений было Владимир Путин Президент России

Российский лидер также подчеркнул, что Москва всегда хорошо относится к перемириям, из-за чего выступила с инициативой на Пасху. «Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима», — сказал он.