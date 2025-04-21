Путин рассказал о причине пасхального перемирия

Путин о пасхальном прекращении огня: Россия хорошо относится к перемириям

Москва всегда хорошо относится к перемириям, из-за чего выступила с инициативой на пасху. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

О причине перемирия глава государства рассказал во время вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Всегда об этом говорили, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима», — сказал он.

Путин объявил прекращение огня на Пасху 19 апреля. Он продлился с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. После окончания перемирие не продлевалось. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.