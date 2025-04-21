Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 21 апреля 2025Россия

Путин рассказал о причине пасхального перемирия

Путин о пасхальном прекращении огня: Россия хорошо относится к перемириям
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Москва всегда хорошо относится к перемириям, из-за чего выступила с инициативой на пасху. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

О причине перемирия глава государства рассказал во время вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Всегда об этом говорили, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима», — сказал он.

Путин объявил прекращение огня на Пасху 19 апреля. Он продлился с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. После окончания перемирие не продлевалось. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Путин рассказал о снижении активности ВСУ во время перемирия

    Путин заявил о возмездии для совершавших преступления в Курской области

    Борьбе Трампа с миграцией предсказали плачевный результат

    Путин отметил мужество решивших приехать в Москву на 9 Мая европейских политиков

    Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение отношением к кошкам

    Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на россиянина в Чехове

    Украинский боксер похвалил россиянина Ковалева

    Путин объяснил ракетный удар ВС России по Сумам

    Цискаридзе рассказал о тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости