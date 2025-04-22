Идею Зеленского о перемирии назвали явкой с повинной

Рогов: Предложение Зеленского о перемирии в небе является явкой с повинной

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского о перемирии в небе является явкой с повинной. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

До этого Зеленский в соцсетях предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

«Предлагая объявить перемирие в небе, Зеленский фактически признал, что его боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов», — посетовал Рогов. Как говорится, «на воре и шапка горит». Фактически это явка с повинной, добавил он.

Как отметил Рогов, украинские военные продолжают терроризировать ударами по гражданской инфраструктуре новые регионы РФ, пытаясь помешать их развитию.

В свою очередь, политолог Владимир Карасев ранее заявил, что предложения Владимира Зеленского продлить перемирие на фоне постоянных нарушений Киевом режима прекращения огня звучат цинично.

19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно длилось с 18:00 по мск того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России проинформировали, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.