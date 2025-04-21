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22:12, 21 апреля 2025Россия

Предложения Украины о продлении перемирия оценили

Политолог Карасев: Предложения Украины продлить перемирие выглядят цинично
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Предложения президента Украины Владимира Зеленского продлить перемирие на фоне постоянных нарушений Киевом режима прекращения огня звучат цинично. Так инициативу оценил политолог Владимир Карасев в беседе с ТАСС.

«Конечно же, цинично звучит, когда Зеленский по пасхальному перемирию говорит о том, что давайте дальше продолжать этот режим прекращения огня, как будто он его соблюдал. Не будут они соблюдать никакое перемирие», — подчеркнул политолог.

Карасев напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) более ста раз нарушили мораторий на удары по энергообъектам. Также политолог подчеркнул, что Киев нарушил в том числе и объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно длилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.

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