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21:52, 21 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о необходимости постоянного перемирия

Зеленский заявил о необходимости постоянного перемирия в зоне конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости постоянного перемирия в зоне конфликта. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

По его словам, пасхальное перемирие показало, что это возможно. Он добавил, что в этот период в стране не объявляли воздушных тревог.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о причине пасхального перемирия. Он заявил, что Москва всегда хорошо относится к перемириям, из-за чего выступила с инициативой на Пасху.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.

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