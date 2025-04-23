В Совфеде отреагировали на отказ от переговоров в Лондоне фразой «пар ушел в свисток»

Сенатор Косачев: Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине

Лондон после отмены встреч по урегулированию ситуации на Украине не войдет в историю переговорного процесса. Об этом, комментируя отмену встречи в Великобритании, заявил вице-спикер Совфеда в Telegram-канале.

«Лондонские переговоры Запада по Украине на глазах переросли в антиновость. В том смысле, что министры иностранных дел США, Франции и Германии в Лондон не приедут, консультации пройдут на уровне чиновников. Пар ушел в свисток», — сказал парламентарий.

По его словам, после отмены встреч по Украине на высшем уровне еще больше обнажились разногласия в странах Запада. Также про переговорный процесс стало ясно, что Украина, Великобритания Германия и Франция находятся «в угаре реваншизма, абсолютно оторванного от реальности». Россия и США же, в свою очередь, настроены более прагматично и реалистично, подчеркнул он.

Косачев напомнил, что в ближайшие дни в Москве пройдут очередные переговоры России и США. Именно по результатам таких контактов, как считает парламентарий, появляются настоящие новости.

В Лондоне 23 апреля должна была состояться серия встреч глав МИД стран Европы по Украине. Ожидалось, что Киев представит ответ на перечень условий, которые были выдвинуты американскими спецпосланниками. Глава Госдепартамента США Марко Рубио, как сообщила газета The New York Times, отказался посещать Лондон после заявления Владимира Зеленского об отказе признать Крым территорией России.