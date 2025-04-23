В США призвали Зеленского уступить Крым России

Инвестор Сакс: Зеленский легко откажется от притязаний на Крым

Американский инвестор Дэвид Сакс призвал президента Украины Владимира Зеленского уступить Крым России. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Во-первых, [Крым] был частью России в течение последнего десятилетия. Во-вторых, большинство его населения — этнические русские, которые (как показывают западные опросы) хотят быть частью России. В-третьих, у Украины нет военного способа вернуть его. Катастрофическое контрнаступление 2023 года это показало», — написал он.

По его словам, Крым является самым легким вопросом для Зеленского. Если он не признает полуостров российским, то сделка с Зеленским будет невозможна, добавил Сакс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что слова Зеленского об отказе Украины признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта. «Киев лишился Крыма много лет назад и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — отметил глава Белого дома.