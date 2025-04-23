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07:02, 23 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ раскрыли последствия затягивания конфликта на Украине

Боец ВСУ Сычевских: Затягивание конфликта приведет к долгам и пропаже украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Боец Вооруженных сил Украины Руслан Сычевских раскрыл последствия затягивания конфликта на Украине. На это обратил внимание Telegram-канал «Северный ветер».

По его словам, затягивание конфликта приведет лишь к тому, что еще больше украинцев пропадут без вести, а правительство продолжит просить Запад «продать нам еще своего старого хлама» и загонит страну в долги.

Сычевских был мобилизован и отправлен воевать против бойцов группировки «Север», однако он сдался в плен морпехам 810 бригады.

Ранее Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле «246 на 246». Согласно заявлению Минобороны России, в качестве жеста доброй воли также передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

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