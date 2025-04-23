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13:35, 23 апреля 2025Из жизни

Вечно окруженный охранниками сын Трампа нашел тайный способ дружить с однокурсниками

Младший сын Трампа Бэррон стал тайно дружить с однокурсниками через Xbox
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Carlos Barria / Reuters

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон нашел способ дружить с однокурсниками, несмотря на необходимость постоянно думать о своей безопасности. Об этом пишет Page Six со ссылкой на осведомленного источника.

19-летний Бэррон учится в Нью-Йоркском университете. Тем не менее в кампусе он вечно окружен охранниками, что мешает ему проживать жизнь обычного студента. Чтобы заводить друзей, Бэррон придумал тайно общаться с ними через игровую консоль Xbox.

Свой ник юноша передает только тем, кого знает лично. «Это культура геймерского братства», — объясняет источник. В консоль встроен сервис, позволяющий Бэррону общаться с друзьями как текстовыми, так и голосовыми сообщениями.

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Юноша опасается давать однокурсникам номер телефона, поскольку они могут слить его. Тогда Бэррону будет звонить огромное количество людей в день, и он будет вынужден сменить номер. Известно, что для онлайн-общения он также использует приложение Discord, популярное у любителей видеоигр.

Дональд Трамп поощряет тягу сына к технологиям. «Я выключил его ноутбук, пришел через пять минут, а он сидит за ноутбуком. Я удивился: "Как ты это сделал?" У него невероятные способности в этой сфере», — рассказал президент.

Ранее пользователи соцсетей заподозрили, что жену США Дональда Трампа, мать Бэррона, Меланию Трамп, заменили двойником или роботом-шпионом. Подобные конспирологические теории появились из-за редких появлений Мелании на публике и ее любви к солнцезащитным очкам.

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