Филиппо: Макрон своей цензурой Telegram выставил Францию мировым посмешищем

Президент Франции Эммануэль Макрон своей цензурой против мессенджера Telegram выставил страну мировым посмешищем. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Франция запускает цензуру и становится мировым посмешищем», — жестко высказался политик.

Филиппо также подчеркнул, что он согласен со словами вице-президента США Джея Ди Вэнса, который во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года назвал Европейский союз диктатурой из-за политики в отношении свободы слова и подавления правых популистов.

Ранее Филиппо заявил, что Евросоюз делает все, чтобы помешать миру на Украине. Он подчеркнул, что сообщество подталкивает украинского лидера Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции. Однако он отметил, что объявленное Россией пасхальное перемирие является очень позитивным шагом вперед.