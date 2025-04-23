Президент Франции Эммануэль Макрон своей цензурой против мессенджера Telegram выставил страну мировым посмешищем. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.
«Франция запускает цензуру и становится мировым посмешищем», — жестко высказался политик.
Филиппо также подчеркнул, что он согласен со словами вице-президента США Джея Ди Вэнса, который во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года назвал Европейский союз диктатурой из-за политики в отношении свободы слова и подавления правых популистов.
Ранее Филиппо заявил, что Евросоюз делает все, чтобы помешать миру на Украине. Он подчеркнул, что сообщество подталкивает украинского лидера Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции. Однако он отметил, что объявленное Россией пасхальное перемирие является очень позитивным шагом вперед.