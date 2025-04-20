Во Франции обвинили Евросоюз в попытке помешать миру на Украине

Филиппо: Евросоюз делает все, чтобы помешать миру на Украине

Европейский союз (ЕС) делает все, чтобы помешать миру на Украине. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Евросоюз подталкивает украинского лидера Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции. Однако он отметил, что объявленное Россией пасхальное перемирие является очень позитивным шагом вперед.

«Любое перемирие приветствуется, при условии, что оно позволит возобновить диалог для мирных переговоров», — сказал он.

По мнению политика, Франция, освободившаяся от Евросоюза, могла бы способствовать достижению мира на Украине.

Ранее Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине, а также поддержать усилия по урегулированию конфликта президента США Дональда Трампа.