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14:10, 23 апреля 2025Силовые структуры

Задержание ударившего ножом полицейского россиянина попало на видео

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом полицейского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье росгвардейцы задержали 36-летнего подозреваемого в нападении на полицейского. Видео «Ленте.ру» предоставили в столичной пресс-службе ведомства.

На кадрах мужчину в наручниках ведут в служебное авто.

ЧП произошло в подмосковной деревне Шеметово. Два полицейских из подразделения за оборотом наркотиков заметили подозрительного мужчину. В ответ на требование предъявить документы, незнакомец выхватил нож и нанес одному из сотрудников несколько ударов ножом, а после бросился бежать.

Пострадавшего сотрудника МВД госпитализировали.

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