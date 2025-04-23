Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о территориях России

Захарова назвала абсурдом высказывания главы МИД Польши о территориях России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы дипведомства Польши Радослава Сикорского о российских территориях. Соответствующее заявление она сделала в разговоре с ТВЦ.

Высказывания Сикорского о том, что России следует беспокоиться об удержании Владивостока, она назвала набором абсурдных тезисов. По словам Захаровой, данные заявления являются классическим примером, когда человек спорит сам с собой и надеется победить «оппонента».

Она также предположила, что Сикорскому как главе МИД страны НАТО «есть, чем заняться». В частности, дипломат указала на проблему спора соучастников Североатлантического альянса по вопросу принадлежности Гренландии, нарушения прав человека в Прибалтике и обрушение экономики Германии. «Без польского МИД в этих вопросах натовцы не разберутся. Как решит все проблемы НАТО, сразу пусть берется за ЕС», — отметила Захарова.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что, вероятно, премьер-министр Польши Дональд Туск хочет войны с Россией. Так он прокомментировал призыв польского лидера вступить в гонку вооружений с Москвой.