Зеленского обвинили в срыве переговоров

Слуцкий: Зеленский снова срывает переговоры и торгуется за власть

Президент Украины Владимир Зеленский снова срывает переговоры, выдвигая свои нереалистичные требования. С таким обвинением в своем Telegram-канале выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои "территориальные условия", далекие от реалий. Президент США [Дональд Трамп] обозначил, к чему могут привести подобные замашки Зеленского — к потере всей Украины года так через три», — написал он.

Слуцкий добавил, что Трамп фразой о потере Украины намекает на прекращение американской помощи. Депутат отметил, что Зеленский очевидно теряет «"благодарных" зрителей по ту сторону Атлантики».

Ранее Белый дом оценил позицию Зеленского в переговорах по Украине. «Президент [Трамп] разочарован. Он хочет видеть мир. Но, к сожалению, президент Зеленский, как представляется, движется в неверном направлении», — сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт.