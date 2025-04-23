Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:31, 23 апреля 2025Россия

Зеленского обвинили в срыве переговоров

Слуцкий: Зеленский снова срывает переговоры и торгуется за власть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский снова срывает переговоры, выдвигая свои нереалистичные требования. С таким обвинением в своем Telegram-канале выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои "территориальные условия", далекие от реалий. Президент США [Дональд Трамп] обозначил, к чему могут привести подобные замашки Зеленского — к потере всей Украины года так через три», — написал он.

Слуцкий добавил, что Трамп фразой о потере Украины намекает на прекращение американской помощи. Депутат отметил, что Зеленский очевидно теряет «"благодарных" зрителей по ту сторону Атлантики».

Ранее Белый дом оценил позицию Зеленского в переговорах по Украине. «Президент [Трамп] разочарован. Он хочет видеть мир. Но, к сожалению, президент Зеленский, как представляется, движется в неверном направлении», — сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну». Трамп раскритиковал Зеленского из-за вреда переговорам по Украине

    Государству перешли компании бывшего вице-президента РЖД на четверть триллиона рублей

    Зеленского обвинили в срыве переговоров

    Раскрыта позиция Польши по Украине

    В российском регионе ввели режим воздушной опасности

    Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о территориях России

    Головин назвал цену обеда в Монако

    Завершено расследование растраты при создании российского планшета

    Зеленский напомнил США об одном обещании по Крыму

    Стало известно о попытках трех стран Европы убедить Украину отказаться от территорий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости