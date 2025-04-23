Женщина выбросила в океан обручальное кольцо за 730 тысяч рублей из-за глупой шутки мужа

В Таиланде женщина выбросила в океан кольцо стоимостью 300 тысяч батов (732,2 тысячи рублей) после шутки мужа об измене. Об этом пишет The Thaiger.
«Самое глупое событие» в жизни 29-летней тайки произошло в понедельник, 21 апреля, во время романтического путешествия с мужем на яхте. В ходе морской прогулки мужчина внезапно с серьезным видом признался ей в супружеской неверности.
Женщина разозлилась, сорвала с пальца обручальное кольцо и швырнула его в воду. Ошеломленный муж тут же признался, что просто пошутил. Тайка рассказала, что он всегда любил розыгрыши, однако никогда не шутил на такие серьезные темы.
После случившегося супруги рассорились. Муж обвинил женщину в слишком острой реакции, а она заявила, что выбросила кольцо только из-за его глупой шутки.
Ранее сообщалось, что в Китае девушка не заметила спрятанное в пироге кольцо и едва не сорвала помолвку. Китаянка случайно перекусила украшение.