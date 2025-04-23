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08:31, 23 апреля 2025Россия

Житель курского села рассказал о больших минах ВСУ у выездов из населенного пункта

ТАСС: ВСУ минировали выезды из села Гуево Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали выезды из села Гуево Курской области. Об этом рассказал житель населенного пункта, передает ТАСС.

«Когда мы выезжали, прям у въезда в село лежали большие мины, пять или шесть», — вспомнил очевидец.

Он добавил, что для детонации мин применяли кассетные боеприпасы. «Некоторые [боеприпасы] взрывались, и все разлеталось», — заключил россиянин.

По словам местного жителя, дорогу минировали украинские солдаты.

Ранее заместитель командира 30-го мотострелкового полка группировки «Север» рассказал о дистанционном минировании ВСУ курского села с помощью беспилотников и кассетных боеприпасов. Он уточнил, что российские саперно-инженерные подразделения работают круглые сутки, чтобы разминировать территорию.

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