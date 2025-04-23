Житель курского села рассказал о больших минах ВСУ у выездов из населенного пункта

ТАСС: ВСУ минировали выезды из села Гуево Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали выезды из села Гуево Курской области. Об этом рассказал житель населенного пункта, передает ТАСС.

«Когда мы выезжали, прям у въезда в село лежали большие мины, пять или шесть», — вспомнил очевидец.

Он добавил, что для детонации мин применяли кассетные боеприпасы. «Некоторые [боеприпасы] взрывались, и все разлеталось», — заключил россиянин.

По словам местного жителя, дорогу минировали украинские солдаты.

Ранее заместитель командира 30-го мотострелкового полка группировки «Север» рассказал о дистанционном минировании ВСУ курского села с помощью беспилотников и кассетных боеприпасов. Он уточнил, что российские саперно-инженерные подразделения работают круглые сутки, чтобы разминировать территорию.