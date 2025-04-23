Жители Курской области рассказали об убийствах украинскими военными

СК: ВСУ застрелили трех жителей Курской области и военного ВС РФ

Следователи возбудили уголовные дела на основании показаний жителей Курской области об убийствах украинскими военными. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Жительница Суджанского района рассказала, что 18 октября 2024 года военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли по ней огонь, в результате полученных ранений она стала инвалидом и теперь не может самостоятельно передвигаться. Также украинские военнослужащие сожгли ее дом, в котором погиб отец женщины.

Жительница села Казачья Локня сообщила о жестоких пытках и убийстве ВСУ российского военнослужащего в августе 2024 года. 30 декабря того же года украинские военные убили 21-летнюю девушку и 5-летнего ребенка.

Следователи устанавливают личности причастных к этим преступлениям.

23 апреля врио курского губернатора Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по селу Большое Солдатское.