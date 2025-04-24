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13:53, 24 апреля 2025Экономика

Дачникам назвали места для покупки лучших семян

Роскачество: Семена лучше покупать в спецмагазинах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Семена лучше покупать не на «сезонных полках» в гипермаркетах, а в специализированных магазинах. Такой совет дачникам дали в пресс-службе Роскачества, передает Life.

По словам экспертов, в спецмагазинах не только более широкий выбор, но и семена лучшего качества. Как правило, профильные точки тщательнее отбирают товар для продажи и хранят его в надлежащих условиях.

При отсутствии возможности купить семена непосредственно в магазине, можно сделать онлайн-заказ. Однако в таком случае существует ряд рисков, в том числе обман со стороны продавца. «Невозможность проконтролировать, чтобы в посылку попал именно выбранный товар, и нет гарантии качества и соблюдения условий хранения. Если посылка едет далеко, никто не гарантирует условия хранения, поэтому качество семян может пострадать», — рассказали в ведомстве.

Другой вариант — купить семена у частного заводчика. Они предлагают орта, которых нет в обычном магазине, но широкого выбора у таких продавцов нет, а цена может быть значительно выше.

При выборе семян эксперты рекомендуют ориентироваться на сорта и гибриды, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Для раннего урожая лучше подойдут раннеспелые виды семян. Кроме того, стоит обратить внимание на устойчивость к вредителям и болезням, а также особенности выращивания растения и необходимые для него условия.

Ранее садовод Дэвид Деньер посоветовал дачникам использовать Лаванду для борьбы с грызунами.

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