Для москвичей организовали фестиваль с сотнями животных с одной целью

Москвичей пригласили на благотворительный фестиваль с животными из приюта

Для москвичей организовали фестиваль WOOF с сотнями животных с одной целью — познакомить жителей столицы с обитателями приютов и сделать так, чтобы россияне «нашли среди них настоящих друзей». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе благотворительного фестиваля.

По сообщению организаторов, в фестивале примут участие около трехсот зверей — оказавшихся по разным причинам в приютах собак и кошек. Кроме знакомства с животными, москвичей ждут конкурсы и розыгрыши призов, также посетители фестиваля смогут пожертвовать приютам ненужную амуницию, корма, консервы и лекарства. Посетителям WOOF посоветовали принести паспорт, так как взять домой приглянувшееся животное получится только после заключения договора ответственного содержания, при составлении которого потребуется этот документ.

«Фестиваль WOOF — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка для формирования ответственного отношения к бездомным животным и вовлечения общества в их поддержку», — подчеркнула соорганизатор события президент благотворительного фонда «Ника» Вера Митина.

Отмечается, что фестиваль пройдет уже в 12-й раз и за все это время организаторы помогли более чем 1330 животным найти новый дом.

WOOF пройдет 26 и 27 апреля на территории Хлебозавода по адресу Новодмитровская улица, дом 1. Площадка будет открыта с 11:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что депутаты от «Новых людей» предложили Минтрансу сделать бесплатным проезд на всех видах транспорта для пассажиров с животными из приютов.