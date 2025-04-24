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15:30, 24 апреля 2025Экономика

Известная актриса продала дом в США с большой скидкой

Сара Полсон продала дом на колесах в США со скидкой за $1,45 млн
Александра Качан (Редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американская актриса Сара Полсон продала мобильный дом в США. Ей пришлось сделать большую скидку — финальная цена жилья составила 1,45 миллиона долларов, передает Realtor.com.

Дом располагается в элитном прибрежном трейлер-парке Paradise Cove Mobile Home Park в калифорнийском Малибу. Звезда сериала «Американская история ужасов» приобрела объект в 2021 году за 860 тысяч долларов, а после сделала в нем дизайнерский ремонт.

Внутри дома одна спальня и одна ванная, просторная кухня, а также дополнительное спальное место на антресоли. Интерьер оформлен в светлых тонах с яркими акцентами. Снаружи имеется задний двор, а также гольфкар, который входит в стоимость покупки.

Полсон выставила дом на продажу в мае 2024 года за два миллиона долларов. В марте она снизила цену до 1,57 миллиона, однако затем была вынуждена уступить еще 120 тысяч долларов.

Ранее российская модель Ирина Шейк продала квартиру в Нью-Йорке. Сумма сделки составила 3,25 миллиона долларов.

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