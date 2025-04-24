Минобороны предложило распространить выплаты участникам СВО на военных в приграничье

МО предложило распространить выплаты участникам СВО на военных в приграничье

Минобороны предложило распространить выплаты участникам спецоперации (СВО) в 400 тысяч рублей на военных в приграничье. Об этом стало известно из подготовленного министерство проекта указа президента, передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу уточняется, что единовременная выплата в 400 тысяч рублей будет распространяться на бойцов, которые заключили контракт после 9 августа 2024 года.

При этом военнослужащие должны проходить службу в приграничных регионах с введенным режимом контртеррористической операции: Брянской, Белгородской и Курской областях.

21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что бойцов в приграничье нужно уравнять в льготах и выплатах со всеми военнослужащими. Ввести такие меры глава государства потребовал во время встречи с главами муниципалитетов, где ему рассказали, что среди добровольцев «Барса» есть люди, которые защищали население Белгородской области под обстрелами.