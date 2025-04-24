Суд отклонил жалобу Райффайзенбанка на арест акций

Суд отклонил жалобу Райффайзенбанка на обязательство выплатить €2,044 млрд

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Райффайзенбанка на решение о необходимости выплаты им 2,044 миллиарда евро МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Об этом со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе кредитной организации подтвердили информацию, подчеркнув, что денежные средства взыскивают за действия третьих лиц, к которым банк «не имеет никакого отношения».

В ближайшее время Райффайзенбанк подаст кассационную жалобу. Помимо самого факта выплат, текущее решение затрудняет для группы Raiffeisen Bank International (RBI), материнской структуры, переговоры о продаже российского актива. Арест акций банка в рамках судебного разбирательства делает невозможным переход собственности в другие руки до завершения разбирательства.

В российском банке отметили, что готовы к отказу во всех инстанциях и имеют достаточно средств, чтобы действовать в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, представитель Райффайзенбанка подчеркнул, что какое бы решение ни принял суд, никакого влияния на операционную деятельность оно не окажет и интересы клиентов не затронет.

Само дело связано с несостоявшейся сделкой по продаже акций Strabag в 2023 году. Райффайзенбанк проходил в нем в качестве одного из десяти ответчиков. Схема должна была помочь материнской компании получить дивиденды от российского бизнеса, но австрийская группа объяснила, что не смогла получить необходимое одобрение властей.