В России призвали не торопиться с окончательным освобождением Курской области

Военкор Поддубный призвал не торопить ВС России с освобождением Курской области

Вооруженным силам России (ВС) не следует радовать украинское командование и торопиться с окончательным освобождением Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). К этому призвал российский военкор Евгений Поддубный в Telegram.

По словам военного корреспондента, Украина пытается стягивать к населенному пункту Горналь, последнему оплоту оккупантов в российском регионе, подкрепление, состоящее из штурмовых отрядов. Кроме того, небо над этим участком боевых действий плотно контролируют беспилотники, что представляет дополнительную опасность для российских военных.

«Требовать скорости от наших подразделений значит требовать потерь. Противник знает, что мы будем в любом случае забирать Горналь, поэтому и сосредоточил серьезные силы для изоляции поля боя. Не стоит радовать врага. Быстро не всегда хорошо», — написал в блоге Поддубный.

Военкор добавил, что подкрепления ВСУ уничтожаются еще в момент нахождения на сопредельной Сумской области, однако тем не менее призвал к осторожности.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу анонсировал скорую зачистку всей Курской области от ВСУ. По его словам, ситуация на поле боя ежедневно меняется в сторону России. Политолог Сергей Марков предполагал, что окончательное освобождение региона может произойти до 9 мая.